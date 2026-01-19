Иран обвинил израильские спецслужбы в организации беспорядков в городах

Посол Ирана в РФ Джалали обвинил Израиль в организации беспорядков в городах

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что беспорядки в иранских городах были спровоцированы израильскими агентами. Об этом он написал в аналитической статье для ТАСС.

По словам дипломата, события 8 января представляют собой «продолжение серии событий, начавшихся в июне 2025 года, и 12-дневной войны между израильским режимом и Соединенными Штатами против Ирана».

Джалали подчеркнул, что беспорядки начались в момент, когда иранское правительство вело переговоры.

«В этот раз иранское правительство находилось в процессе переговоров, примирения и поиска пути решения проблемы, когда внезапно израильские террористические отряды начали действовать в различных городах, используя мирные профессиональные собрания в качестве инструмента опосредованной войны под видом хаоса и беспорядков», — отметил он.

Посол также добавил, что анализ поведения основных действующих лиц показывает изменение тактики и проявление насилия после провала в достижении первоначальных целей.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

