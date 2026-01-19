Размер шрифта
Сенегал завоевал Кубок Африки после ухода с поля из-за решения арбитра

Сенегал победил Марокко со счетом 1:0 и во второй раз выиграл Кубок Африки
IMAGO/Sebastian Frej/Global Look Press

Сборная Сенегала стала двукратным чемпионом Африки, победив Марокко в финале Кубка африканских наций со счетом 1:0 в дополнительное время. Основное время матча в Рабате завершилось нулевой ничьей.

Победный гол на 94-й минуте забил сенегальский полузащитник Пап Гейе. Таким образом, Сенегал повторил свой успех 2021 года, тогда как Марокко последний раз выигрывало турнир в 1976 году.

За несколько минут до конца основного времени игра была остановлена на долгие 10 минут из-за скандала. Сначала арбитр отменил гол сенегальцев, а после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Сенегала за нарушение в своей штрафной площади.

Решение вызвало бурный протест со стороны команды Сенегала. Главный тренер Пап Тьява, после кратких переговоров с судьей, дал указание своим футболистам покинуть поле. Команда ушла в подтрибунное помещение и вернулась только спустя более 10 минут, уже на 12-й минуте добавленного времени. Вернувшийся на поле марокканец Браим Диас не сумел реализовать 11-метровый удар, пробив «паненкой» прямо в вратаря Эдуара Менди.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее ЦСКА предложил более €30 млн за игрока, который отказался ехать в Россию.

