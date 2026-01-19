Размер шрифта
Эрдоган поддержал аш-Шараа в борьбе с терроризмом

Эрдоган заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с терроризмом
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил о поддержке Анкарой Дамаска в борьбе с терроризмом. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил руководитель управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Он отметил, что в ходе разговора Эрдоган и аш-Шараа обсудили двусторонние отношения и последние события в Сирии. Турецкий лидер подчеркнул, что для Анкары имеют большое значение территориальная целостность, единство, стабильность и безопасность Сирии. По словам Эрдогана, полное освобождение сирийской территории от террористических структур необходимо как для самого Дамаска, так и для всего региона. Турция будет продолжать оказывать Сирии всестороннюю поддержку, в первую очередь в борьбе с терроризмом.

18 января сообщалось, что аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями, которое предусматривает прекращение огня на всех фронтах.

Ранее в США испугались военной операции властей против курдов в Сирии. 

