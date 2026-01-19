В латиноамериканской стране объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

В двух регионах Чили объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. Об этом в социальной сети X сообщил президент страны Габриэль Борич.

«С учетом серьезных пожаров, бушующих в настоящее время, я решил объявить чрезвычайное положение в областях Ньюбле и Био-Био», — написал глава государства.

Как заявил министр общественной безопасности Чили Луис Кордеро, по меньшей мере 16 человек погибли в результате пожаров в Био-Био.

Вечером 17 ноября в Чили начались пожары на фоне сухой и жаркой погоды. Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями сообщала, что зафиксированы 25 очагов возгорания, большинство из которых находятся в Ньюбле.

14 января в Пермском Политехе заявили, что лесные пожары в России ежегодно приводят к ущербу в миллиарды рублей и выбросам миллионов тонн парниковых газов. Один из ключевых инструментов борьбы с огнем — противопожарные минерализованные полосы, однако они быстро зарастают травой и требуют постоянного, дорогостоящего ухода. Ученые образовательного учреждения предложили использовать для их укрепления отходы содового производства — содовый шлам.

Ранее ученые предупредили, что лесные пожары угрожают качеству воды даже через восемь лет после возгораний.