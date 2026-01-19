Размер шрифта
В Пензенской области ввели режим закрытого неба

В Пензенской области ввели план «Ковер» и ограничили работу аэропорта Пензы
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

В Пензенской области введен план «Ковер». Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Его пост опубликован в 1:10. В нем говорится, в аэропортах области ограничили прием и выпуск самолетов.

На этом фоне в Росавиации сообщили, что воздушная гавань Пензы приостановила полеты. Мера носит временный характер и нужна для обеспечения безопасности.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».

