В США пытались тайно получить сведения о военных объектах в Гренландии

Соединенные Штаты тайно пытались получить сведения о военных объектах в Гренландии. Об этом сообщает издание Berlingske.

»США в обход официальных каналов пытались собрать информацию о военных объектах, портах и авиабазах на острове, эти сведения могли бы иметь важное значение для планирования американского вторжения в Гренландию, что вызвало обеспокоенность Дании», — пишет издание.

Berlingske уточняет, что высшее военное руководство Дании обеспокоено тем, что Соединенные Штаты, неофициально и без участия Копенгагена, пытались заставить датских коллег в Гренландии передать им информацию о военных объектах, портах и ​​авиабазах в Гренландии.

Министерство обороны Дании, учитывая «стратегическую обстановку» в отношении Гренландии, было немедленно проинформировано, пишут журналисты со ссылкой на документы вооруженных сил и министерства обороны королевства.

Эксперты издания также сообщили, что в настоящее время следует ожидать американского шпионажа против Дании.

До этого министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент объяснил значение Гренландии для США в предполагаемой войне за Арктику. Он заявил, что в случае возможного конфликта только США способны обеспечить безопасность в западном полушарии, при этом Штатам необходима территория Гренландии.

Ранее стало известно о желании Трампа закупить больше ледоколов для патруля вод Канады.