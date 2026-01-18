Лукашенко на Крещение окунулся в прорубь и попал на видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в крещенскую ночь окунулся в прорубь. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«С Крещением! Традиция первого (Лукашенко. — прим. ред.) — окунание в проруби. А вы не побоялись сегодняшних -15°С?» — говорится в подписи к видео.

На кадрах с места события видно, как рядом с президентом Белоруссии находился его белый пес породы шпиц по кличке Умка. На видеозаписи слышно, как собака подбадривает белорусского лидера громким лаем.

Незадолго до этого зампред Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе успокоил верующих, которые не купаются в проруби на Крещение.

Представитель РПЦ сообщил, что отказ от традиции не делает верующих «людьми второго сорта». Кипшидзе объяснил, что основная и самая «духовно значимая часть» праздника связана с посещением богослужения, молитвой и участием в водосвятном молебне, а крещенские купания — это не более чем народный обычай.

Ранее в РПЦ открестились от купаний в VIP-купелях на Крещение.