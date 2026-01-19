Стало известно, сколько беспилотников ВСУ было сбито за неделю над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили над территорией России не менее 1343 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства обороны России.

Наибольшее количество беспилотников были перехвачены и уничтожены 14 и 15 января — 260 и 265 дронов соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть РФ.

За период с 5 по 11 января системы ПВО всего перехватили не менее 1193 украинских БПЛА.

Утром 18 января в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 63 украинских беспилотника самолетного типа. По информации ведомства, противник пытался атаковать российские регионы в период с 23:00 17 января до 07:00 18 января. Больше всего дронов ликвидировано над территорией Белгородской области — 23. Кроме того, 13 БПЛА сбито в Брянской области, по шесть в Ростовской области и над территорией Республики Северная Осетия-Алания.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.