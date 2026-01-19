В челябинском селе утечка паров газовоздушной смеси привела к взрыву в жилом доме

В Челябинской области при взрыве газа в жилом доме пострадал мужчина

В селе Кадымцево Челябинской области из-за утечки паров газовоздушной смеси произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает на канале в Max региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в доме на двух хозяев вечером 18 января. После детонации пожара не было, но в здании обрушились строительные конструкции на площади 63 кв. м. Под завалами оказался мужчина.

Спасатели обнаружили его в сознании, вытащили из-под обломков и передали медикам.

Накануне в Кабардино-Балкарии произошла вспышка газовоздушной смеси, при которой пострадали четыре человека. Инцидент случился в сельском поселении Заюково в 17:10. В гараже на Кабардинской улице разгерметизация газового баллона привела к пожару на площади в 100 кв. м. В тушении возгорания принимали участие 15 пожарных и три единицы техники. Пострадавших госпитализировали в Нальчик.

