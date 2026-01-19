Размер шрифта
Общество

В Госдуме объяснили, почему услуги ЖКХ в 2026 году подорожают дважды

Депутат Разворотнева назвала причины двух повышений тарифов ЖКХ в 2026 году
Alexander Legky/Global Look Press

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу новый стандарт отчетности управляющих компаний, что позволит собственникам контролировать расходы на ЖКУ. При этом из-за изменений в налоговом законодательстве жители могут столкнуться с дополнительным ростом платы за содержание домов, сообщила «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Повышение с 1 января составило 1,7% для всех регионов и связано с ростом НДС. Второй, более значительный пересмотр тарифов запланирован на 1 октября, когда правительство утвердит экономически обоснованные показатели для каждого региона.

Разворотнева отметила, что с 1 марта вступит в силу новый стандарт отчетности управляющих компаний (УК). Это позволит собственникам жилья контролировать расходы. При этом жить без счетчиков на воду станет существенно дороже.

Еще одним фактором роста расходов УК станет изменение налогового законодательства: снижение планки для применения упрощенной системы налогообложения и отмена льгот по страховым взносам. Это может привести к повышению платы за содержание общего имущества, которое необходимо будет утверждать на общем собрании собственников.

Ранее в России рассчитали предельные тарифы на электроэнергию. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27652531_rnd_7",
    "video_id": "record::aaf5013b-f297-4a31-bc30-f8d39dd7c78c"
}
 
