Армия

В подконтрольном ВСУ Запорожье раздались взрывы

В подконтрольном украинской армии Запорожье произошло несколько взрывов
bbbreaking/Telegram

В контролируемом украинскими войсками городе Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Запорожье. Инфо».

Спустя некоторое время появилась информация о том, что к югу от города замечен разведывательный беспилотный летательный аппарат. Предположительно, он может использоваться для наведения и корректировки ударов российской армии.

17 января военный эксперт Андрей Марочко заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушивается линия фронта на ряде участков в районе Гуляйполя Запорожской области. Украинским войскам не хватает личного состава для сдерживания наступления российской армии.

За день до этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал, что элитные штурмовые полки «Скала» и «Шквал» ВСУ частично уничтожены в Запорожской области. По его словам, большое количество групп этих подразделений были ликвидированы фугасными авиационными бомбами (ФАБ) и российскими операторами беспилотников в разных населенных пунктах региона в зависимости от дальности.

Ранее на «Запорожстали» остановилось производство. 

