Ни один из кандидатов не одерживает победу в первом туре выборов президента Португалии

В Португалии впервые за 40 лет может состояться второй тур президентских выборов

После обработки примерно 45% избирательных бюллетеней на президентских выборах в Португалии ни один из 11 кандидатов не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре. Об этом сообщает ТАСС.

Скорее всего, в стране впервые за 40 лет состоится второй тур. Пока президентскую гонку возглавляют экс-генсек Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру и лидер крайне правой партии Chega («Хватит!») Андре Вентура.

Действующий президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза занял свой пост в 2016 году, в 2021 году он был переизбран. Согласно конституции, Ребелу ди Соуза больше не может принимать участие в выборах главы государства.

