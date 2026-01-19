В Испании при сходе поездов с рельсов погибли не менее 10 человек

В Испании 10 человек погибли при сходе поездов с рельсов, еще 25 пострадали

В Испании при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов погибли минимум 10 человек, пишет El País со ссылкой на правоохранителей и экстренные службы.

Газета сообщает, что еще 25 человек серьезно пострадали. Спасатели прибыли на место ЧП и помогают вытаскивать заблокированных пассажиров.

В экстренных службах рассказали, что у большинства из них порезы, ушибы и открытые переломы. Доступ к пострадавшим затруднен из-за деформации вагонов.

Согласно статье, накануне вечером в испанской провинции Кордова сошли с рельсов поезда Iryo и Alvia. Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава. Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией сейчас приостановлено.

На прошлой неделе в провинции Таиланда 28 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще 60 пострадали из-за падения строительного крана на следовавший из Бангкока пассажирский поезд.

Рухнувшие на состав строительные конструкции использовались для возведения путей для высокоскоростных поездов. Как рассказал один из строителей, конструкции обрушились, когда мимо проезжал поезд, и задели второй и третий его вагоны. В результате состав тоже сошел с рельсов.

Ранее поезд с сотнями пассажиров переехал стадо слонов, переходивших ж/д пути.