Армия

В Днепре произошли взрывы

В Днепре раздались взрывы на фоне воздушной тревоги
В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

СМИ не приводит подробностей.

В настоящее время в Днепропетровской области работают сирены воздушной тревоги.

Незадолго до этого стало известно, что взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги.

18 января в Сумской области российские военные уничтожили здание украинского территориального центра комплектования (ТЦК). Удар был нанесен по объекту в городе Белополье. В результате здание местного ТЦК было полностью разрушено.

17 января в Минобороны РФ рассказали, что российские войска атаковали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 167 районах.

Ранее российские военные поразили тайный командный штаб ВСУ под Купянском.

