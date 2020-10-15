Венесуэла начала испытания российской вакцины от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уведомил, что в стране начались испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает РИА «Новости».

По его словам, тесты препарата начались, «есть 2000 волонтеров».

Мадуро сообщил, что в страну также привезут китайскую вакцину. После завершения испытаний двух препаратов и одобрения ВОЗ, в Венесуэле начнется вакцинация всего населения.

«Я думал, что она начнется с апреля. <...> Если раньше - лучше», — добавил Мадуро.

Ранее Мадуро заявил, что его сын и сестра будут участвовать в клинических испытаниях вакцины. При этом ему сделают прививку во время начала массовой вакцинации.