Минпросвещения считает ситуацию с COVID-19 в школах управляемой

Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко оценил ситуацию с новым типом коронавируса COVID-19 в российских школах. Об этом сообщается в эфире «Первого канала».

По его словам, эпидемиологическая ситуация является контролируемой.

Он уточнил, что в ведомстве наблюдают за школами, которые уходят на карантин или возвращаются с него.

«Это абсолютно стабильное число, <...> поэтому мы видим управляемую ситуацию», — подчеркнул Глушко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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