Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от COVID-19

Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

Препарат получил название «ЭпиВакКорона».

На подходе третья вакцина, над которой работает Центр имени Чумакова Российской академии наук, добавил глава государства.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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