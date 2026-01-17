РИА Новости: ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ во время эвакуации РСЗО HIMARS в тыл

Российские бойцы уничтожили группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся эвакуировать с поля боя подбитую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Источник агентства уточнил, что технику украинских войск подбили в Черниговской области.

«После уничтожения пусковой установки <...> HIMARS противник предпринял попытку эвакуировать установку в тыл», — рассказал он.

Задействованные в операции военнослужащие ВСУ передвигались на автобусе и автотрале. Удар по ним нанесли операторы дронов Вооруженных сил РФ.

16 января Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение РСЗО HIMARS в районе села Хлопяники в Черниговской области. В комментарии к видео подчеркивалось, что украинские военные использовали установку для обстрелов Брянской области. Для ее выведения из строя ВС РФ использовали два высокоточных беспилотных летательных аппарата. Технику поразили во время движения по дороге, вскоре после того, как она была обнаружена на огневой позиции.

