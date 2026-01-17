Главу МИД Чехии раскритиковали из-за кривляний

Чешская оппозиция раскритиковала министра иностранных дел Петра Марцинку за то, что он гримасничал во время голосования по вынесения вотума недоверия правительству. Об этом сообщает портал Idnes.

«Он саркастически улыбался или закатывал глаза в ответ на выступления депутатов от оппозиции», — говорится в публикации.

Также издание пишет, что депутат от Чешской пиратской партии Барбора Пипащова призвала министра прекратить свои «смешные гримасы» перед выступлением на тему психического здоровья детей.

Бывший министр здравоохранения Властимил Валек и депутат парламента в соцсети X назвал поведение Марцинки «печальным проявлением низкой политической культуры».

«Высокомерие и насмешки, которые господин Мацинка постоянно демонстрирует с правительственной скамьи во время голосования по вотуму доверия правительству, являются печальным проявлением низкой политической культуры», — отметил он.

Также он добавил, что «такое ребяческое поведение недостойно вице-премьера», и призвал Марцинку «понять, что он уже конституционный чиновник, а не председатель фан-клуба Филипа Турка».

Сам Марцинка объяснил свое поведение тем, что он лишь реагировал на выступления других депутатов и не хотел затягивать «и без того долгую дискуссию».

«Я вам прямо заявляю, что не знаю, насколько серьезной могла быть эта критика», — сказал Мацинка.

В январе Петр Мацинка назвал неуместным заявления посла Украины Василия Зварича, который публично осудил заявления спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры, выступившего против финансирования страной ВСУ. Также Марцинка вызвал Зварича, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, встреча состоялась 5 января.

Ранее президент Чехии заявил о готовности Украины к болезненным уступкам ради мира.