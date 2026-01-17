Размер шрифта
Атаки Украины на танкеры в Черном море назвали «геополитическим саботажем»

Strategic Culture: атаки Украины в Черном море свидетельствуют о слабости Запада
Reuters

Удары украинских войск по инфраструктуре Казахстана и Турции в Черном море свидетельствуют о том, что у Киева не осталось инструментов для конфронтации с Москвой. Об этом пишет Strategic Culture.

По словам журналистов, косвенное наступление против партнеров России указывает на пределы возможностей Запада напрямую противостоять стране.

«Не сумев добиться решающих побед на поле боя, он прибегает к геополитическому саботажу, стремясь ослабить позиции РФ посредством региональной изоляции», — говорится в материале.

При этом авторы статьи обратили внимание, что Москва остается привержена развитию стабильности евразийского пространства и поддержанию взаимноуважительных отношений с государствами региона. В связи с этим «попытки Запада выставить Россию крайней обречены на провал», подчеркнули обозреватели.

13 января министерство энергетики Казахстана сообщило, что в районе терминала КТК в Черном море были атакованы два танкера, задействованные в транспортировке экспортной нефти. Беспилотники нанесли удары по судам Matilda под флагом Мальты и Delta Harmony под флагом Либерии.

Комментируя ситуацию, в казахстанском министерстве иностранных дел выразили обеспокоенность атаками на танкеры в Черном море. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает удары Киева по танкерам КТК.

Ранее российский генерал объяснил, зачем Украина атакует танкеры в Черном море.

