СМИ сообщили о провальном запуске китайского спутника Shijian-32

Запуск китайской ракеты-носителя Long March-2B («Чанчжэн-2Б») со спутником Shijian-32 («Шицзянь-32») закончился неудачей. Об этом сообщает китайское издание China Daily.

По информации журналистов, ракета стартовала 17 января с космодрома Сичан на юго-западе Китая, однако во время полета в работе носителя были зафиксированы неполадки, после чего спутник был потерян.

Уточняется, что после вывода на орбиту Shijian-32 планировалось использовать в основном для исследования космической среды, проведения экспериментов и испытания различных технологий.

Специалисты в настоящее время выясняют причины инцидента.

До этого сообщалось, что китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника Tianqi («Тяньци»). Спутники Tianqi 37–40 будут задействованы в реализации международного проекта интернета вещей под названием Xiwang («Надежда»). Компания Galactic Energy сообщает, что в настоящее время ведутся работы по организации предоставления потребительских услуг через электронные устройства в автомобилях и портативных гаджетах.

Ранее Китай успешно запустил спутник связи ChinaSat 10R.