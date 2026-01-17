Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Наука

СМИ сообщили о провальном запуске китайского спутника Shijian-32

China Daily: вывод на орбиту китайского спутника Shijian-32 закончился неудачей
China Stringer Network/Reuters

Запуск китайской ракеты-носителя Long March-2B («Чанчжэн-2Б») со спутником Shijian-32 («Шицзянь-32») закончился неудачей. Об этом сообщает китайское издание China Daily.

По информации журналистов, ракета стартовала 17 января с космодрома Сичан на юго-западе Китая, однако во время полета в работе носителя были зафиксированы неполадки, после чего спутник был потерян.

Уточняется, что после вывода на орбиту Shijian-32 планировалось использовать в основном для исследования космической среды, проведения экспериментов и испытания различных технологий.

Специалисты в настоящее время выясняют причины инцидента.

До этого сообщалось, что китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника Tianqi («Тяньци»). Спутники Tianqi 37–40 будут задействованы в реализации международного проекта интернета вещей под названием Xiwang («Надежда»). Компания Galactic Energy сообщает, что в настоящее время ведутся работы по организации предоставления потребительских услуг через электронные устройства в автомобилях и портативных гаджетах.

Ранее Китай успешно запустил спутник связи ChinaSat 10R.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642391_rnd_1",
    "video_id": "record::8637a792-7064-4fad-8293-8b0fd6278839"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+