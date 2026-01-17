18-летняя Андреева выиграла турнир в Аделаиде

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир серии WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

В финальном поединке 18-летняя представительница России обыграла канадскую теннисистку Викторию Мбоко. Встреча, которая длилась 1 час 4 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:1.

Андреева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Мбоко выполнила два эйса при трёх двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из одного заработанного за матч.

Россиянка завоевала первый трофей в 2026 году. Дальше Андреевой предстоит сыграть на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open).

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее российскому теннисисту предсказали большие проблемы в первом круге Australian Open.