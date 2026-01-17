Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

Евросоюз увеличил закупки российских лекарств до рекордных объемов

РИА Новости: экспорт российских лекарств в ЕС стал рекордным с 2020 года
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Объем экспорта российских лекарственных препаратов в страны Евросоюза за январь — ноябрь прошлого года превысил €30 млн, что стало рекордным показателем за аналогичный период с 2020 года. На это обратили внимание аналитики РИА Новости, изучив статистику Евростата.

По сравнению с предыдущим годом поставки выросли в полтора раза. Крупнейшими импортерами российских медикаментов в Европе стали Словения и Венгрия. На долю Словении пришлось около 67% всех закупок, Венгрия обеспечила еще 29% поставок.

Наиболее заметный рост импорта за год зафиксирован в Швеции, где объем закупок увеличился в четыре раза — до €403,7 тыс. В Словении и Венгрии поставки выросли примерно вдвое — до €20,04 млн и €8,6 млн соответственно.

В то же время Германия сократила закупки российских лекарств в два раза — до €553,9 тыс., а Испания уменьшила импорт почти в четыре раза — до €99,4 тыс.

До этого Россия увеличила экспорт сахара в 2025 году почти на 20%, поставив более 1 млн тонн этого товара. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 18% в натуральном выражении и на 14% в стоимостном. При этом с 6 мая по 31 августа 2024 года в России действовал временный запрет на экспорт сахара и сахарозы.

Ранее Китай полностью прекратил импорт электроэнергии из России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642301_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+