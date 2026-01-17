Евросоюз увеличил закупки российских лекарств до рекордных объемов

РИА Новости: экспорт российских лекарств в ЕС стал рекордным с 2020 года

Объем экспорта российских лекарственных препаратов в страны Евросоюза за январь — ноябрь прошлого года превысил €30 млн, что стало рекордным показателем за аналогичный период с 2020 года. На это обратили внимание аналитики РИА Новости, изучив статистику Евростата.

По сравнению с предыдущим годом поставки выросли в полтора раза. Крупнейшими импортерами российских медикаментов в Европе стали Словения и Венгрия. На долю Словении пришлось около 67% всех закупок, Венгрия обеспечила еще 29% поставок.

Наиболее заметный рост импорта за год зафиксирован в Швеции, где объем закупок увеличился в четыре раза — до €403,7 тыс. В Словении и Венгрии поставки выросли примерно вдвое — до €20,04 млн и €8,6 млн соответственно.

В то же время Германия сократила закупки российских лекарств в два раза — до €553,9 тыс., а Испания уменьшила импорт почти в четыре раза — до €99,4 тыс.

До этого Россия увеличила экспорт сахара в 2025 году почти на 20%, поставив более 1 млн тонн этого товара. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 18% в натуральном выражении и на 14% в стоимостном. При этом с 6 мая по 31 августа 2024 года в России действовал временный запрет на экспорт сахара и сахарозы.

Ранее Китай полностью прекратил импорт электроэнергии из России.