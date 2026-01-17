Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Наука

Роскосмос оценил эффект нейросети GigaChat на орбите

Глава Роскосмоса Баканов: GigaChat на 20% упростил эксперименты на МКС
NASA

Использование нейросети GigaChat позволило упростить проведение экспериментов на борту Международной космической станции примерно на 20%. Об этом сообщил ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По словам Баканова, нейросеть была доставлена на МКС вместе с кораблем «Союз МС-28» и сейчас активно помогает космонавтам в их повседневной работе. Руководитель госкорпорации отметил, что на станции выполняется большое количество научных экспериментов, и внедрение GigaChat заметно облегчило выполнение процедур.

Баканов также подчеркнул, что программное обеспечение нейросети будет и дальше дорабатываться, включая обновление версий. Кроме того, он поблагодарил Сбербанк за активное содействие в проекте интеграции искусственного интеллекта в работу МКС.

Роскосмос и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, GigaChat был отправлен на орбиту 27 ноября 2025 года. Предполагается, что нейросеть будет помогать космонавтам в формировании отчетов, работе с базами данных и обработке внутренних нормативных документов госкорпорации.

Ранее мать ребенка Маска потребовала наказать xAI за дипфейки от Grok.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642415_rnd_7",
    "video_id": "record::9a6854f0-7315-4055-b817-587b0b44e961"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+