В Британии исключили нападение США на королевство после Гренландии

Стало известно, почему Трамп не захочет нападать на Британию

Неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о планах присоединить Гренландию к своей стране держат в напряжении значительную часть мира. Издание Metro задалось вопросом, захочет ли американский лидер захватить и Великобританию.

Заместитель директора лондонского аналитического центра по вопросам Европейского Союза» Иан Бон считает, что даже такой непредсказуемый президент, как Трамп, не рискнет нападать на Великобританию.

«У него здесь есть поля для гольфа, и, похоже, он питает неподдельное восхищение королевской семьей», — отметил эксперт.

Трамп владеет 17 полями для гольфа по всей Великобритании. В июле прошлого года он принимал британского премьер-министра Кира Стармера на двух своих гольф-курортах в Шотландии, чтобы обсудить с ним вопросы торговли, ситуацию на Украине и в секторе Газа.

Президент давно демонстрирует свою любовь к британской королевской семье, часто рассказывая журналистам о том, как его мать наблюдала за коронацией королевы Елизаветы II, когда ему было шесть лет. Во время своего второго государственного визита Трамп даже назвал принца Уильяма своим «другом», напомнило издание.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее Канада напомнила о пятой статье НАТО на фоне угроз Трампа захватить Гренландию.