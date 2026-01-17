Китай отработал военную стратегию против Тайваня

Китай провел военные учения, в рамках которых военнослужащие отработали стратегию по устранению высшего руководства Тайваня. Об этом сообщает издание Nikkei Asia (NA) со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что целью маневров могла быть демонстрация возможностей Народно-освободительной армии Китая, аналогичных операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.

Согласно распространенным с учений кадрам, операторы беспилотников пытались обнаружить здание с целями. После этого к ним подключилась группа специального назначения. По сценарию, операция проводилась ночью. Чтобы незаметно пройти через посты охраны, бойцы применили арбалеты военного образца.

В ходе учений, которые заняли меньше двух минут, были ликвидированы четыре «террориста».

В начале января научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Сунь Чэнхао в разговоре с Bloomberg заявил, что свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет воспринято в мире как «суровый урок силовой политики», а для глобальных игроков вроде Китая этот шаг «ускоряет более широкую тенденцию к перестройке глобального порядка».

Ранее Китай предупредил о решительном ответе в случае провокаций с Тайванем.