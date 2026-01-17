Размер шрифта
 
В Госдуме заявили о публичном «сливе» Молдавии

Слуцкий: Молдавия рискует исчезнуть с политической карты мира
Максим Блинов/РИА Новости

Молдавские политики во главе с Майей Санду, заявляя об объединении с Румынией, занимаются публичным «сливом» страны, а их действия «по сути» являются госизменой. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Публичный «слив» страны, несмотря на принесенную присягу отстаивать ее национальные интересы. По сути – госизмена. Избиратели Молдовы, уверен, оценят по достоинству предательство их суверенитета со стороны властей, навязанных им брюссельскими фальсификаторами выборов. С такими прокси-правителями молдавское государство действительно рискует реально исчезнуть с политической карты мира», – отметил он.

Также Слуцкий подчеркнул, что на фоне таких заявлений «чудовищно выглядят аресты оппозиционных политиков патриотического блока» – например, бывшей главы Гагаузии Евгении Гуцул.

«Циничная и продажная власть ведет Молдову или к потере государственности, или в пропасть гражданского противостояния», – добавил депутат.

В январе 2026 года президент Молдавии Майя Санду призналась, что на потенциальном референдуме проголосовала бы за объединение с Румынией. Она объяснила свою позицию геополитической ситуацией вокруг Молдавии и в мире в целом. Затем премьер Молдавии Александр Мунтяну также заявил изданию Observatorul de Nord, что проголосовал бы за объединение Молдавии с Румынией.

В 2025 году президент Румынии Никушор Дан отметил, что хотел бы объединения с Молдавией, но полностью уважает выбор молдаван.

Ранее Слуцкий рассказал, от чего зависит возобновление диалога России с Европой. 

