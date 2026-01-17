В Минтрансе рассказали, когда будут запущены авиарейсы из РФ в Малайзию

Никитин: запуск авиарейсов из РФ в Малайзию состоится в 2026 году

Прямые авиарейсы из РФ в Малайзию планируют запустить в текущем году. Об этом в ходе интервью для ТАСС рассказал министр транспорта России Андрей Никитин.

«В 2026 году — да, будет», — отметил он, говоря о сроках запуска прямых авиарейсов между РФ и Малайзией.

При этом Никитин заявил, что пока не может сказать, по каким маршрутам будут летать самолеты.

В мае 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин и глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим провели встречу, в ходе которой обсудили возможность возобновления прямого авиасообщения между двумя государствами.

Позднее директор по международному продвижению в Офисе по туризму Малайзии Акбал Сетия сообщил, что власти страны рассчитывают в ближайшие годы запустить прямые авиарейсы не только в Москву, но и в три других города РФ. Речь идет о Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. Специалист подчеркнул, что эти маршруты будут разрабатываться «в следующие несколько лет». При этом перелеты в и из Москвы остаются приоритетным направлением для Куала-Лумпура.

Ранее Малайзия решила предложить российским туристам скидки до 80% на отдых.