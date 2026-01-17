Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

Посол заявил, что российские танкеры «на прицеле» Дании

Посол Барбин: танкеры РФ на прицеле, но правовая блокировка Балтики невозможна
Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад не может правовыми методами заблокировать Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью, но они «на прицеле». Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Дании Владимир Барбин, отвечая на вопрос, как сейчас осуществляется проход российских судов в регионе.

По его словам, танкеры с российской нефтью «под прицелом» Дании. Ужесточен контроль за ними при проходе через Балтийские проливы и получении обслуживания на рейде.

14 января газета The Times сообщила, что Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров «теневого флота» России. В публикации отмечалось, что проведением операций может заняться Особая лодочная служба — элитное подразделение Королевских военно-морских сил.

Также стало известно, что Лондон изучает вариант использования нефти, изъятой с указанных судов для финансирования Украины. Предполагается, что таким образом британцы хотят лишить РФ «незаконных доходов от войны» и найти способ «помочь финансировать сопротивление Украины».

Ранее на Западе раскрыли последствия атаки НАТО на российские суда.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642277_rnd_2",
    "video_id": "record::4568e202-ff2c-4b73-a7ac-b52b17c0daa5"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+