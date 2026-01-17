Посол заявил, что российские танкеры «на прицеле» Дании

Запад не может правовыми методами заблокировать Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью, но они «на прицеле». Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Дании Владимир Барбин, отвечая на вопрос, как сейчас осуществляется проход российских судов в регионе.

По его словам, танкеры с российской нефтью «под прицелом» Дании. Ужесточен контроль за ними при проходе через Балтийские проливы и получении обслуживания на рейде.

14 января газета The Times сообщила, что Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров «теневого флота» России. В публикации отмечалось, что проведением операций может заняться Особая лодочная служба — элитное подразделение Королевских военно-морских сил.

Также стало известно, что Лондон изучает вариант использования нефти, изъятой с указанных судов для финансирования Украины. Предполагается, что таким образом британцы хотят лишить РФ «незаконных доходов от войны» и найти способ «помочь финансировать сопротивление Украины».

Ранее на Западе раскрыли последствия атаки НАТО на российские суда.