В Москве ожидается новое резкое похолодание

В Москве в начале следующей недели ожидается небольшое потепление, однако уже с четверга в столице начнется новое похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

По его словам, в понедельник из-за изменения циркуляции и смещения антициклона к югу температура немного повысится, но все равно останется ниже климатической нормы на 2–3 градуса. В ночные часы в Москве ожидается от -10 до -12°C, в Подмосковье — до -14°C. Днем воздух прогреется до -4…-6°C, а в области — до -9°C.

Во вторник и среду температура приблизится к норме. Во вторник ночью столбики термометров покажут от -4 до -9°C, днем — от -1 до -6°C. В среду ночные значения составят -5…-10°C, а дневные — -3…-8°C.

Согласно прогнозу, со второй половины четверга давление начнет расти, что приведет к новому понижению температуры. В дневные часы в четверг ожидается от -9 до -14°C. В пятницу, субботу и воскресенье морозы усилятся еще на несколько градусов: ночью температура может опускаться до -19…-24°C, а днем удерживаться около -15°C.

Как уточнил Вильфанд, в конце недели температура в столичном регионе будет ниже климатической нормы на 7–8 градусов.

