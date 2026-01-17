Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В Москве ожидается новое резкое похолодание

Синоптик Вильфанд предупредил о морозах в Москве до -24°C
Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В Москве в начале следующей недели ожидается небольшое потепление, однако уже с четверга в столице начнется новое похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

По его словам, в понедельник из-за изменения циркуляции и смещения антициклона к югу температура немного повысится, но все равно останется ниже климатической нормы на 2–3 градуса. В ночные часы в Москве ожидается от -10 до -12°C, в Подмосковье — до -14°C. Днем воздух прогреется до -4…-6°C, а в области — до -9°C.

Во вторник и среду температура приблизится к норме. Во вторник ночью столбики термометров покажут от -4 до -9°C, днем — от -1 до -6°C. В среду ночные значения составят -5…-10°C, а дневные — -3…-8°C.

Согласно прогнозу, со второй половины четверга давление начнет расти, что приведет к новому понижению температуры. В дневные часы в четверг ожидается от -9 до -14°C. В пятницу, субботу и воскресенье морозы усилятся еще на несколько градусов: ночью температура может опускаться до -19…-24°C, а днем удерживаться около -15°C.

Как уточнил Вильфанд, в конце недели температура в столичном регионе будет ниже климатической нормы на 7–8 градусов.

Ранее врач рассказал, как одеваться на пробежку на морозе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642445_rnd_5",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+