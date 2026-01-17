Бизнесмен Самвел Карапетян вернется из СИЗО домой

Российский бизнесмен Самвел Карапетян, которого накануне перевели из ереванского медцентра в изолятор СНБ Армении, 18 января будет дома. Об этом сообщил его племянник Нарек Карапетян в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Борьба, цель которой — мирная и сильная родина. Самвел Карапетян завтра будет дома», — написал мужчина.

30 декабря, как сообщал адвокат Карапетяна Арам Вардеванян, бизнесмен был переведен из-под стражи в Армении под домашний арест. Однако 16 января стало известно, что апелляционный антикоррупционный суд Армении изменил меру пресечения в отношении Карапетяна с домашнего ареста на содержание под стражей.

Карапетян находится под стражей с 18 июня. Его арестовали и обвинили в поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) после критики в ее адрес со стороны властей. Бизнесмен отрицает свою вину, считая действующее руководство страны некомпетентным.

По мнению защиты, преследование Карапетяна носит политический характер и связано с его поддержкой ААЦ.

