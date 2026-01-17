Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Спорт

Российский вратарь НХЛ пропустил девять шайб после слов Трампа о его легендарности

Вратарь «Флориды» Бобровский впервые в карьере пропустил девять шайб в матче НХЛ
Jim Rassol/Reuters

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский впервые в карьере пропустил девять шайб в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 17 января «Флорида» разгромно проиграла «Каролине Харрикейнз» со счетом 1:9. Бобровский отразил 26 бросков из 35.

До этого антирекордом Бобровского по этому показателю было восемь шайб, которые он пропустил от «Коламбус Блю Джекетс» в 2018 году.

16 января Бобровский вместе с другими игроками «Флориды» посетил белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Прием был организован в честь победы команды в Кубке Стэнли сезона-2024/25. Во время встречи с хоккеистами Трамп назвал Бобровского «легендарным вратарем», отметив его вклад в завоевание трофея.

Бобровский играет за «Пантерз» с 2019 года. Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный голкипер из России, получивший ее дважды.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Трампа о Бобровском. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642367_rnd_2",
    "video_id": "record::cd9d2c85-d5d5-4ab5-822a-fdeae30b1c28"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+