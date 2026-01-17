Российский вратарь НХЛ пропустил девять шайб после слов Трампа о его легендарности

Вратарь «Флориды» Бобровский впервые в карьере пропустил девять шайб в матче НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский впервые в карьере пропустил девять шайб в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 17 января «Флорида» разгромно проиграла «Каролине Харрикейнз» со счетом 1:9. Бобровский отразил 26 бросков из 35.

До этого антирекордом Бобровского по этому показателю было восемь шайб, которые он пропустил от «Коламбус Блю Джекетс» в 2018 году.

16 января Бобровский вместе с другими игроками «Флориды» посетил белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Прием был организован в честь победы команды в Кубке Стэнли сезона-2024/25. Во время встречи с хоккеистами Трамп назвал Бобровского «легендарным вратарем», отметив его вклад в завоевание трофея.

Бобровский играет за «Пантерз» с 2019 года. Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный голкипер из России, получивший ее дважды.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Трампа о Бобровском.