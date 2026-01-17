Размер шрифта
Пострадавшие россияне не обращались в посольство РФ в Кении после нападения бандитов

Посольство РФ: россияне не жаловались на атаки с мачете в Кении
guruXOX/Shutterstock/FOTODOM

Посольство России в Кении заявило РИА Новости, что на данный момент не получало официальных обращений от российских граждан, пострадавших в результате вооруженных нападений преступников с мачете.

В дипмиссии подчеркнули, что при необходимости готовы оказать соотечественникам всю необходимую консульскую помощь.

Как пояснили в представительстве, дипломатам известно о публикациях в СМИ, в которых сообщалось о серии нападений на иностранных туристов, в том числе россиян, в разных районах страны. Однако, по состоянию на настоящее время, ни один из пострадавших официально за поддержкой не обращался.

В посольстве отметили, что подобные преступления, включая уличные ограбления, в Кении, особенно в популярных туристических зонах, происходят регулярно и, как правило, не связаны с национальной принадлежностью жертв.

Дипмиссия также рекомендовала россиянам, находящимся в стране или планирующим поездку, соблюдать повышенные меры предосторожности. В частности, советуют избегать пеших прогулок в темное время суток, внимательно следить за личными вещами и не пренебрегать правилами личной безопасности.

Ранее в Австрии перед судом предстанет психопат, который бросал в женщин фекалии со шприцами внутри.

