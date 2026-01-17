Размер шрифта
Священник рассказал, как правильно использовать крещенскую воду

Священник Волков рассказал, что крещенскую воду можно пить
Александр Кряжев/РИА Новости

Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков рассказал РИА Новости, как правильно обращаться с крещенской водой и каких действий стоит избегать.

В Русской православной церкви праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в водах Иордана Иоанном Предтечей. Праздничные богослужения начинаются накануне — вечером 18 января, в крещенский сочельник. В оба дня в храмах совершается чин великого водоосвящения, а освященную воду принято называть крещенской или богоявленской.

Священник уточнил, что вода, освященная 18 и 19 января, не имеет различий и обладает одинаковым духовным значением. По его словам, она отличается особой благодатной силой, однако используется так же, как и обычная святая вода.

Волков пояснил, что верующие пьют крещенскую воду для укрепления не только физических, но и духовных сил. Традиционно ее принимают натощак с молитвой, однако в случае болезни или иных жизненных обстоятельств допускается употребление и в другое время. Также распространена практика окропления жилья и рабочих помещений с чтением молитвенных песнопений праздника Крещения.

В то же время священник отметил, что некоторые действия не соответствуют церковной традиции. В частности, не принято поливать святой водой больные места или умываться ею — хотя это не считается грехом, подобных обрядов в церковной практике нет. При плохом самочувствии, подчеркнул он, лучше с молитвой выпить святую воду.

Волков также предостерег от употребления воды, набранной в открытых водоемах. Несмотря на освящение, ее химический и биологический состав остается прежним, что может быть небезопасно для здоровья. Поэтому он рекомендовал набирать воду в храмах, где обычно используют водопроводную воду.

Священник добавил, что относиться к крещенской воде следует как к святыне — с благоговением. Обычно ее запасают на весь год. Если вода остается, ее можно продолжать пить или смешивать с новой. В случае необходимости избавляться от нее рекомендуется аккуратно, например, поливая растения, но не выливая в канализацию, на улицу или в места общего пользования.

Ранее родителей предупредили об опасности крещенских купаний для детей.

