Экономист рассказал, кому из россиян повысят пенсии в феврале

Экономист Балынин: пенсии некоторых россиян вырастут на 29% в феврале
Увеличение пенсий в феврале 2026 года затронет несколько групп пенсионеров. Во-первых, это 80-летние юбиляры января, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, у некоторых из них пенсии вырастут на 29%.

«Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в нее надбавки за уход. Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация», — отметил Балынин.

Он добавил, что страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату к ней) у 80-летнего юбиляра января составляла в декабре 35 125 рублей. В январе сумма была увеличена на 7,6% в связи с тем, что страховые пенсии подлежат такой индексации – темпами выше инфляции. Соответственно, размер пенсионной выплаты в январе увеличился до 37 794,5 рубля, подчеркнул экономист.

В феврале в связи с достижением 80-летнего возраста размер пенсии у данного пенсионера вырастет до 48,79 тыс. рублей, сказал эксперт. То есть размер выплаты в феврале у такого пенсионера будет на 29% выше той, что была в декабре 2025 года, сказал Балынин.

Вторая группа пенсионеров – получатели доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности. Балынин уточнил, что доплаты к пенсиям членов летных экипажей назначаются получателям пенсий, имеющим соответствующую выслугу не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины). При увольнении со службы по состоянию здоровья требования по числу лет выслуги для получения доплаты снижается на 5 лет: до 20 лет (мужчинам) и 15 лет (женщинам), предупредил Балынин.

У работников организаций угольной промышленности доплаты к пенсиям положены тем, кто проработал на добыче угля и сланца в режим полного рабочего дня не менее 25 лет, сказал Балынин. Также на эту доплату могут претендовать граждане, занимавшиеся строительством шахт в течение аналогичного периода, добавил эксперт. Для отдельных работников (например, горнорабочих очистного забоя, проходчиков и др.) минимальный период занятости для получения доплаты сокращен до 20 лет, сказал экономист.

«Непосредственно суммы увеличения доплат к пенсиям указанной группы пенсионеров будут индивидуальны для каждого получателя доплаты. Например, оно будет произведено в том случае, если у получателей были неучтенные данные, и они подали соответствующее заявление в четвертом квартале 2025 года», — заключил Балынин.

Ранее была названа минимальная пенсия россиян.

