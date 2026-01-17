Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Канада напомнила о пятой статье НАТО на фоне угроз Трампа захватить Гренландию

Карни заявил о поддержке пятой статьи НАТО на фоне планов Трампа на Гренландию
Evan Buhler/Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни на фоне угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию напомнил о пятой статье НАТО, которая подразумевает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов Североатлантического альянса. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы являемся партнерами НАТО с Данией, и наше полноправное партнерство сохраняется. Наши обязательства по статьям пять и два Североатлантического договора остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем», — сказал Карни.

Пятая статья договора НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех ее членов и влечет за собой коллективный ответ, включая оказание необходимой помощи, в том числе с применением вооруженной силы по усмотрению государств-членов.

16 января издание Politico писало, что если США нападут на Гренландию, то у Дании будет еще один вариант «спасения», кроме помощи НАТО. А именно Копенгаген может задействовать статью 42.7 Договора ЕС, которая посвящена взаимной обороне.

Журналисты отметили, что основой безопасности Дании является НАТО, однако альянс «вряд ли окажет существенную помощь в случае конфронтации с США», так как «Америка доминирует в НАТО». Поэтому Дания может задействовать статью 42.7 договора ЕС, которая имеет даже «более убедительный характер», чем пятая статья НАТО, так как в тексте европейской статьи указывается обязанность стран союза помогать жертве агрессии. Пятая статья НАТО же включает формулировку «по мере необходимости», пишет Politico.

Ранее Трамп пригрозил пошлинами странам, выступающим против аннексии Гренландии США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642067_rnd_7",
    "video_id": "record::77736d0e-8386-4840-9e08-0633623bf8ed"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+