В России призвали к взаимовыгодной кооперации в Арктике

Посол Корчунов: Россия призывает к практичному настрою и кооперации в Арктике
Владимир Трефилов/РИА Новости

Россия на фоне внесения в Конгресс США законопроекта об «аннексии Гренландии» призывает к сохранению практичного настроя в регионе. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

Ранее в Конгресс США был внесен законопроект об «аннексии Гренландии» в интересах обеспечения интересов Вашингтона в Арктике в противовес Китаю и России.

Отвечая на вопрос о том, как это повлияет на сотрудничество России и Соединенных Штатов в этом регионе, Корчунов заявил, что сейчас важно сохранять прагматичный настрой в Заполярье независимо от курса и междоусобных проблем стран Запада, решительно отстаивая свои национальные интересы в регионе.

Дипломат добавил, что РФ открыта к взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике, в том числе и со странами Запада, если они будут готовы вернуться к равноправному диалогу.

До этого посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что российское руководство заинтересовано в стабильности и добрых отношениях между государствами в Арктике и не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей в регионе. Дипломат подчеркнул, что возникающие между арктическими странами разногласия необходимо решать путем переговоров и с соблюдением международного права.

11 января депутат Государственной думы России Юрий Швыткин заявил, что Москва и Пекин не стремятся взять под контроль Гренландию, как утверждает руководство США.

Ранее Путин оценил желание США присоединить Гренландию.

