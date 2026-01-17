Размер шрифта
Орбан удивился словам европейцев о российских репарациях Украине

Орбан: разговоры о репарациях Украине находятся за рамками детских сказок
MTI/PM Office/Zoltan Fischer/Pool/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивился, что европейцы до сих пор верят «детским сказкам» политиков о том, что Россия якобы выплатит репарации Украине. Свое мнение он высказал в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, европейские политики «выбрасывают на ветер сотни миллиардов», которые платят налогоплательщики, а также пытаются убедить граждан в том, что «Россия заплатить репарации, а Европе вернуться переданные Украине деньги».

«Я еще не встречал человека, серьезного эксперта, который бы рассказал, что русских можно победить на фронте и заставить платить репарации. Это даже рамками детских сказок. Граждан Западной Европы кормят этими сказками, сдерживая их недовольство», — отметил Орбан.

Также премьер-министр Венгрии удивился тому, что этот процесс «долго тянется». По мнению Орбана, в Венгрии такие политики «уже через неделю не смогли бы занимать свою должность», потому что венгры бы восстали, посчитав такие заявления аферой.

Также в эфире радио Орбан заявил о том, что на $800 миллиардов, которые Украина просит у Европейского союза (ЕС), Венгрия могла бы 40 лет выплачивать пенсии своим гражданам и еще 60 лет помогать семьям. А 15 января Орбан написал в соцсети X о том, что Венгрия инициирует общенародную петицию, направленную против финансирования Украины.

19 ноября большинство стран Евросоюза согласились выдать Украине кредит на €90 млрд, который будет обеспечен собственными средствами ЕС, а не замороженными российскими активами. В январе 2026 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина будет должна выплатить этот кредит лишь после того, как Россия выплатит «репарации».

Ранее Орбан назвал помощь Украине бездонной тратой денег.

