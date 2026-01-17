Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

Российские бойцы получили разведданные от пленного солдата ВСУ

РИА Новости: ВС РФ ударили по позициям ВСУ, получив разведданные от пленного
Павел Львов/РИА «Новости»

Российские военнослужащие нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), информацию о местоположении которых получили от взятого в плен украинского солдата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Вооруженных сил РФ с позывным «Грибан».

«При пленении противник сдался и передал нам информацию, сколько их (военных ВСУ — «Газета.Ru») находится в этом квадрате», — рассказал «Грибан».

Он отметил, что благодаря этим сведениям ВС РФ смогли нанести точные удары по местам скопления украинских солдат. Задачу выполнили российские операторы FPV-дронов и артиллерия.

14 января министерство обороны РФ опубликовало видеозапись допроса пленного бойца ВСУ Николая Пилипчука. Мужчина заявил, что хотел бы видеть один из украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) среди целей, по которым подразделения ВС РФ наносят удары. По его словам, он хотел бы передать российским военным координаты объекта, чтобы они сбросили на него авиабомбу.

Как рассказал Пилипчук, сотрудники ТЦК пришли к нему домой ранним утром и обманом увезли в военкомат под предлогом обновления данных. Спустя сутки мужчина уже находился на «учениях» в Житомире, где мобилизованных обучали только строительству заборов и копанию блиндажей.

Ранее пленный солдат ВСУ предложил способ быстро завершить конфликт.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642295_rnd_2",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+