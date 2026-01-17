Российские бойцы получили разведданные от пленного солдата ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), информацию о местоположении которых получили от взятого в плен украинского солдата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Вооруженных сил РФ с позывным «Грибан».

«При пленении противник сдался и передал нам информацию, сколько их (военных ВСУ — «Газета.Ru») находится в этом квадрате», — рассказал «Грибан».

Он отметил, что благодаря этим сведениям ВС РФ смогли нанести точные удары по местам скопления украинских солдат. Задачу выполнили российские операторы FPV-дронов и артиллерия.

14 января министерство обороны РФ опубликовало видеозапись допроса пленного бойца ВСУ Николая Пилипчука. Мужчина заявил, что хотел бы видеть один из украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) среди целей, по которым подразделения ВС РФ наносят удары. По его словам, он хотел бы передать российским военным координаты объекта, чтобы они сбросили на него авиабомбу.

Как рассказал Пилипчук, сотрудники ТЦК пришли к нему домой ранним утром и обманом увезли в военкомат под предлогом обновления данных. Спустя сутки мужчина уже находился на «учениях» в Житомире, где мобилизованных обучали только строительству заборов и копанию блиндажей.

Ранее пленный солдат ВСУ предложил способ быстро завершить конфликт.