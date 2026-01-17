Размер шрифта
Армия

Над регионами России за ночь сбили почти 100 беспилотников

Aleksandr Gusev/Global Look Press

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваториями морей. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атаки отражались в период с 23:00 до 7:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов — 29 — было сбито над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников уничтожили в воздушном пространстве Курской области.

Кроме того, по четыре БПЛА перехватили над Ростовской и Астраханской областями. Два аппарата сбили над территорией Крыма.

Основная часть беспилотников — 47 единиц — была уничтожена над акваторией Черного моря. Еще один дрон ликвидировали над Азовским морем.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что около 10 взрывов раздалось над Сочи и Туапсе в Краснодарском крае, По данным журналистов, системы ПВО уничтожали украинские беспилотники над Черным морем.

Ранее российские военные начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.

