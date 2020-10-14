Старшеклассники в Москве перейдут на дистанционное обучение
С понедельника, 19 октября школьники 6-11 классов в Москве на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме.
По данным столичных властей, на долю старшеклассников приходится две трети заболевших детей.
Кроме того, опыт весенних месяцев показал, что ученики старших классов достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения, отмечают власти. Младшим это сделать сложнее, и родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу.
В 1-5 классы в Москве ходят 540 тысяч детей, в 6-11 классы — 500 тысяч.
Принимая это решение, существенно уменьшится эпидемиологическая нагрузка на школы, заключают власти столицы.
13 октября из всех российских городов в Москве выявлено наибольшее с середины мая количество случаев COVID-19 — 4 618.
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