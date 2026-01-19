Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Иркутской области

Появились кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Иркутской области. Их опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео юноша, лежащий лицом на снегу, говорит, что выполнял задание «от Росфинмониторинга».

Волк рассказала, что в конце сентября с молодым человеком связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу. Незнакомец заявил, что деньги семьи молодого человека находятся под угрозой и их нужно «обезопасить». Он поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный счет.

Затем ему позвонил фейковый сотрудник ФСБ, который заявил о переводе средств на финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в «спецмероприятии», связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Как заявила Волк, юноша выполнил указания куратора и поджег одну подстанцию связи, после чего направился к следующей, где был задержан.

Ранее прокуратура Чувашии обвинила подростка в поджоге автомобиля правоохранителя.