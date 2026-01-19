Премьер Словакии Фицо заявил об изменении отношения Европы к России

Некоторые страны Евросоюза, которые в мае 2025 года запрещали пролет над своей территорией на парад Победы в Москве, теперь говорят о необходимости диалога с Россией. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовано на странице политика в соцсети X.

«Лишь несколько месяцев назад некоторые входящие в ЕС страны запрещали пролетать над своей территорией в Москву на парад Победы над фашизмом. Сегодня эти же страны говорят о необходимости начать диалог с Москвой и президентом Путиным», — отметил Фицо.

Премьер Фицо прилетал в Москву на Парад Победы в мае 2025 года. Тогда несколько европейских стран запретили Фицо пролет над своей территорией. Словацкой делегации тогда пришлось изменить маршрут и лететь через Румынию, Болгарию, Турцию и Армению, что увеличило время в пути с двух до шести часов.

16 января Фицо встретился с с президентом США Дональдом Трампом в резиденции во Флориде. Лидеры обсудили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики.

Ранее Фицо заявил, что единственный навык Евросоюза – «ненавидеть русских».