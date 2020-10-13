В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 17 тысяч человек

В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 17 234 человека, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав.

12 октября выявили 14 011 случаев, 11 октября — 12 882, 10 октября — 15 175. Всего в Великобритании заразились 634 920, погибли 43 018 человек, что является самым высоким показателем в Европе.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон объявил об очередном ужесточении мер по борьбе с коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 37 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.

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