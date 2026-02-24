Размер шрифта
Стало известно, сколько доллар будет стоить в марте

Финансист Бабин: в марте доллар будет стоить более 76 рублей
Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

В марте доллар будет стоить 76–79 рублей, евро — 89–93 рубля, юань — 11–11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Вероятнее всего, на среднесрочном горизонте рубль все же перейдет к умеренному, но устойчивому ослаблению. Этому в первую очередь будет способствовать вероятное сохранение ограниченности притока иностранной валюты от экспорта, остающегося под давлением санкций и большого геополитического дисконта в ценах на поставляемое за рубеж сырье.
В то же время спрос на иностранную валюту должен постепенно восстанавливаться вслед за импортом после просадки, традиционной для начала года. Она вызвана ослаблением потребительской и деловой активности, обычно происходящим сразу после предпраздничного всплеска, связанного с наступлением нового года», — отметил Бабин.

По его словам, кроме того, скорее всего, Банк России продолжит снижать ключевую ставку, что является одним из главных факторов ослабления любой национальной валюты. Однако более быстрому снижению курса рубля продолжит препятствовать повышенный объем продаж ЦБ зарубежной валюты в рамках исполнения бюджетного правила, уточнил эксперт.

Он добавил, что при реализации подобного сценария покупать валюту лучше в конце этого месяца до прохождения пика налоговых платежей экспортеров 27 февраля, так как к этой дате компании продают дополнительный объем иностранной валюты, что оказывает давление на ее курс.

По данным Investing.com, 23 февраля доллар стоил более 76,6 рубля, евро — 89,9 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11,1 рубля.

Ранее был спрогнозирован курс доллара на эту неделю.
 
