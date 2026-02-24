Размер шрифта
Зеленский захотел трансформировать ВСУ по примеру России

JW: Зеленский в воскресенье признал провал всей военной системы Украины
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении трансформировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) по примеру России. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

«Зеленский призвал западных спонсоров предоставить Украине средства для финансирования профессиональной армии, созданной по образцу российской системы», — пишут авторы публикации.

Таким образом, украинский президент косвенно признал, что существующая на Украине система принудительной уличной вербовки «потерпела неудачу и, как минимум, не оправдала военных ожиданий».

Накануне командир батальона главного управления разведки Украины «Братство» Алексей Середюк рассказал о силовой мобилизации мужчин на прифронтовых территориях.

Середюк назвал «врагами Украины» граждан, которые критикуют территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата). По его словам, все понимают, что в критический момент дело мобилизации будет проводиться боевыми батальонами Вооруженных сил Украины, «как это не раз было в истории».

Ранее в Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста.
 
