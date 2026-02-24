Размер шрифта
В Санкт-Петербурге загорелись четыре квартиры в жилом доме

РЕН ТВ: люди пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Петербурге
Многоквартирный жилой дом загорелся в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации журналистов, огонь охватил четыре квартиры — две в одном подъезде и две в другом. В одном подъезде площадь пожара составила 80 квадратных метров, во втором — 14 квадратных метров.

«Из опасной зоны эвакуировали 30 человек», — говорится в материале.

В нем уточняется, что еще два человека пострадали. Одного из них спасти не удалось.

«МЧС [России] направило к месту шесть единиц техники и 30 человек личного состава», — добавили авторы публикации.

23 февраля в башне Neva-Towers в деловом районе «Москва-Сити» произошел пожар. Пламя распространилось на площади два квадратных метра в одной из квартир на 48-м этаже здания. На место происшествия выезжали бригады скорой помощи, правоохранители и сотрудники экстренных служб, которые задействовали около 10 единиц техники. Находившихся в башне людей эвакуировали, возгорание было ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в подмосковной Балашихе вспыхнули здания около торгового центра.
 
