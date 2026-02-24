Размер шрифта
В США упрекнули Евросоюз за отказ от дипломатии с Россией

Ученый Кинзер: ЕС не хочет создать систему безопасности с учетом интересов РФ
Global Look Press

Вместо создания в Европе системы безопасности, которая бы учитывала интересы России, Европейский союз взял курс на милитаризацию и подготовку к войне с Россией. Об этом заявил американский публицист и ученый Стивен Кинзер в эфире YouTube-канала.

По его мнению, европейские страны утратили стратегическое воображение, и теперь они могут отреагировать на угрозу, которая якобы исходит от России, лишь вооружением и подготовкой к потенциальной войне.

Возможность создания системы безопасности в Европе, которая учитывала бы в том числе интересы России, тем самым снижая риск вооруженного конфликта, странам ЕС «не приходит в голову». Европа попала в странное положение — она подогревает военные усилия, в то время как США отстраняются от этого, отметил Кинзер.

При этом эксперт выразил уверенность в том, что конфликт на Украине стал следствием политики Запада, проводимой после окончания холодной войны. Кинзер посчитал, что Украина оказалась в таком положении во многом из-за США и их союзников по НАТО.

Ранее в МИД РФ заявили, что реализация предложений России по гарантиям безопасности укрепила бы Европу.
 
