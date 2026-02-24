Размер шрифта
Центр Галустяна не может выйти из кризиса четвертый год подряд

Ura.ru: доходы фирмы Галустяна снизились с 5,4 млн до 2,9 млн рублей за 4 года
Пресс-служба ТНТ

Продюсерский центр Михаила Галустяна уже четыре года подряд сталкивается с падением доходов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные из бухгалтерской отчетности.

По итогам 2025 года доходы ООО «Продюсерский центр «Галустян» упали на 11% по сравнению с 2024 годом. Они составили 2,9 миллиона рублей, что на 8% меньше, чем годом ранее. Прибыль компании за отчетный период снизилась до 2,6 миллиона рублей, что на 11% меньше по сравнению с 2024 годом.

По информации Ura.ru, финансовые показатели компании Галустяна начали снижаться в 2021 году. Тогда выручка составила 5,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — 5 миллионов рублей. В 2022 году доходы компании упали уже до 2,8 миллиона рублей, а в 2023-м — до 2,2 миллиона по выручке и до 2 миллионов по прибыли.

К 2024 году показатели немного восстановились, достигнув 3,1 миллиона рублей по выручке и 2,9 миллиона по чистой прибыли.

Летом 2025 года сообщалось, что Галустян заработал более 286 млн рублей на кинокомпании в 2024 году. В 2023-м выручка студии составила 214 миллионов рублей, а доход — 12,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что певец Укупник «накатал» штрафов на десятки тысяч за год.
 
