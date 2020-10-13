Минпросвещения пока не планирует переводить школы на дистанционное обучение

Минпросвещения РФ пока не планирует переводить российские школы на дистанционный формат обучения из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению», — рассказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что сообщения об обратном являются провокацией, которая направлена на рост напряженности в российском обществе.

На сегодняшний день с начала пандемии в мире зарегистрировано свыше 37 млн заболевших COVID-19, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с коронавирусом.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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